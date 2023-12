Reggio Calabria, 48ª Rassegna Teatrale per il Blu Sky cabaret, esordio vincente per la compagnia reggina

StrettoWeb

Si è chiuso un 2023 ricco di soddisfazioni per il Blu Sky cabaret con la seconda serata della prima commedia inserita nella 48^ Rassegna Teatrale organizzata dalla compagnia Reggina. È stato il primo anno solare in cui il Blu Sky cabaret ha organizzato manifestazioni e portato in scena spettacoli senza i suoi pilastri e fondatori Mimmo Raffa ed Angela Costantino ai quali la compagnia ha dedicato il premio che ha visto in scena ben 9 compagnie in gara tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre presso il Teatro San Bruno di Reggio Calabria concluso giorno 10 dicembre con la serata finale presentata da Gigi Miseferi e vinto dalla compagnia Extra Oram. Un anno particolare iniziato con la commedia “due pazzi in vacanza” portata in scena a Roghudi il 7 gennaio che chiudeva un ciclo di commedie realizzate a favore dell’Hospice a cui il Blu Sky cabaret ha donato la considerevole cifra di 3800€. La compagnia ha poi continuato con la 47ª rassegna teatrale che ha visto esibire il Blu Sky cabaret con altre tre compagnie, “Compagnia teatrale San Paolo alla Rotonda”, “Compagnia Angela Barbaro” e “Compagnia Extra Oram” riscuotendo un ottimo successo da parte del pubblico.

La pausa estiva ha invece visto i ragazzi del Blu Sky cabaret girare diverse piazze della provincia Reggina prima di buttarsi a capofitto in una nuova fantastica avventura ossia il 1° premio “Il Teatro di Mimmo ed Angela” di cui abbiamo già parlato in precedenza. Questo fine settimana hanno quindi dato il via alla 48^ stagione teatrale con una doppia serata portando in scena “la buonanima di mia suocera” testo di Alfio Spampinato ed entrambe le serate davanti ad un teatro ricco di persone i ragazzi di Pino De Gregorio hanno fatto trascorrere due ore in armonia e divertimento tutti gli spettatori che li hanno voluti seguire. La serata è stata aperta da Cosimo Placanica e Caterina Borrello, personaggi di spicco del Blu Sky cabaret, i quali hanno introdotto la compagnia.

Il cavaliere Morabito, interpretato in maniera esemplare da Cosimo Placanica, è un uomo all’antica che preferisce vivere in maniera isolata ma la sua famiglia vorrebbe festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Lui però ha idee differenti ma alla fine accetterà questa cena in cui sarà costretto ad incontrarsi con il sindaco, il nipote del sindaco e la vicina riuscendo però ad invitare il professore Pittella noto medium alla cena. Durante la cena decidono di fare una seduta spiritica gestita proprio dal professore Pittella, interpretato da Biagio D’Agostino in maniera eccezionale e viene evocata la suocera del cavaliere, che entra in scena rivelandosi solo al Cavaliere, il quale preso dal panico sviene. Da quel momento una serie di equivoci fanno passare agli occhi di tutti il cavaliere per pazzo ma alla fine sarà proprio la suocera a convincerlo a lasciare sposare la figlia ed a restituire la pace in casa Morabito. Tre atti sono volati tra una risata e una battuta, ed il divertimento generale ha invaso la sala ed in entrambe le serate a fine commedia un lunghissimo applauso ritmato ha accompagnato l’uscita degli attori.

A proposito di attori oltre alle brillanti prestazioni dei su citati Cosimo e Biagio e del resto del gruppo si menzionano i quattro esordienti della compagnia: Caterina Anamiati che ha interpretato la suocera facendosi apprezzare per l’austerità; Mariangela Pedullà un vulcano di energia che ha brillantemente interpretato la figlia del cavaliere Morabito che voleva sposarsi con Lino messo in scena dal Mauro Santoro terzo esordiente del gruppo messosi in evidenza per la pulizia di linguaggio e la tecnica di recitazione; Quarto ed ultimo esordiente il giovane Antonio Versaci che benché dodicenne si è mosso sul palco e recitato con tempi e movenze di un veterano. Complimenti vivissimi a tutta la compagnia ed alla regia di Antonio Scorziello e Francesca Zaccone. Menzione di merito per il presidente e scenografo Pino De Gregorio, all’apertura del sipario il pubblico è rimasto esterrefatto per la magnificenza della scenografia messa in campo.

Gli organizzatori ringraziano il padrone di casa, Mons. Angelo Casile, per “l’amore che sta mettendo nel concedere al Blu Sky cabaret che ha reso possibile il realizzarsi di tutto quello che si è scritto in questo 2023 e tante altre serate coinvolgenti che insieme alla compagnia stanno riempiendo di sana cultura il quartiere e non solo”. Gli organizzatori ringraziano sempre “la famiglia Raffa per la presenza in teatro e nella giuria che rendono importante il ricordo di Mimmo ed Angela”. La rassegna continuerà con la Compagnia Quinta Essenza che si esibirà giorno 13 e 14 gennaio 2024 alle ore 20.00 con “L’eredità dello Zio Canonico”.

Per tutte le info si può contattare il 3285383349 o sui social la pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.