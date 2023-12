Reggio Calabria, 3 giorni di eventi della “Confraternita del Bergamotto e del Cibo”: il programma

StrettoWeb

“La nostra associazione, “Confraternita del Bergamotto e del Cibo” di Reggio Calabria, ha organizzato tre giornate, per le feste natalizie, e precisamente il 9, 16 e 23 dicembre, con una serie di concerti. Con questo vorremmo sviluppare un percorso attraverso il Cibo. Abbiamo pensato ad un Viaggio Gustoso tra Note e Sapori”. Così la sopracitata Associazione annuncia il programma di tre giorni.

“L’armonia tra cibo e musica ha radici antiche, risalenti agli Egizi e successivamente adottate da Greci, Etruschi e Romani durante i banchetti. Questa tradizione, rinata nel Medioevo, si affermò nel ‘400 e divenne un elemento essenziale per i conviti solenni, come i pranzi di nozze, dove la presenza di cantori e musici era quasi obbligatoria. Nei banchetti delle corti, il liuto e l’arpa deliziavano gli illustri commensali con danze strumentali, mentre nei pranzi domenicali si aggiungevano trombetti, corni e piffari. Nel ‘600 e ‘700, Germania e Francia videro la nascita della musica da tavola come genere, con compositori illustri come Beethoven e Rossini”.

Il Connubio di Rossini tra Cucina e Musica. Rossini, cuoco appassionato oltre che operista, personificava il legame tra cibo e musica, componendo brevi arie dedicate ad antipasti e dessert. Questa connessione tra le arti si riflette anche in altri grandi compositori, come Giuseppe Verdi, noto per il suo talento estremo e il palato raffinato.

Il Suono che Influenza il Palato. Studi condotti all’Università di Oxford e all’University of Arkansas dimostrano che la percezione del gusto varia con la musica ascoltata durante l’assaggio. Il jazz, ad esempio, potenzia il gusto del cioccolato, mentre suoni acuti enfatizzano il dolce e quelli gravi il sapore amaro.

Innovazioni Gastronomiche del Settecento. Il Settecento fu un periodo di scoperte culinarie che cambiarono le abitudini della tavola. La maionese e la besciamella, nate in questo contesto, segnarono una svolta nella storia della cucina.

Vini e Musica: Un Affinamento Aromatico. Cantine e distillerie sfruttano le vibrazioni musicali durante l’affinamento, creando vini e distillati con una complessità aromatica unica. Johann Strauss Junior segnò la fine di un’epoca nel 1899, lasciando spazio all’arrivo del jazz che trasformò i caffè in luoghi da ballo vibranti.

Note Musicali nella Degustazione. La canzone “Viva la pappa col pomodoro” di Rita Pavone del 1964, nata come sigla de “Il giornalino di Giamburrasca”, diventa un motivetto celebre tra gli italiani.

Nuove Bevande e Café-Concerto a Vienna. Nel 1700, bevande come caffè, tè e cioccolata, importate da altri continenti, favorirono la creazione dei caffè-concerto a Vienna, dove il valzer ebbe un forte sviluppo.

Conclusione: Un Concerto di Sapori e Note. In conclusione, il legame tra sensibilità culinaria e musica è intrinseco nella storia, raccontato anche attraverso le vite dei grandi compositori.

di seguito abbiamo sviluppato un viaggio gustoso tra note e sapori che continua a influenzare la nostra esperienza culinaria e musicale.

Il programma

Mᴜsɪᴄᴀ & Cɪʙᴏ

𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐢𝐚 & 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐛𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚

09 dicembre 2023

MUSEO NAZIONALE DEL BERGAMOTTO

STORIE DI MUSICA E UOMINI DELLA MUSICA NEL MONDO DEL CIBO

Cᴏɴᴄᴇʀᴛɪ, Cᴏɴᴄᴇʀᴛɪsᴛɪ ᴇ Cᴏᴍᴘᴏsɪᴛᴏʀɪ ᴜɴɪᴛɪ ᴅᴀʟ ᴄɪʙᴏ.

“𝑰𝒍 𝒄𝒊𝒃𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 & 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒄𝒊𝒃𝒐”

– 𝐎𝐫𝐞 𝟏7.𝟎𝟎 EVA GIUMBO sarà la mediatrice tra 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀 & 𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐈𝐄𝐍𝐙𝐈𝐀𝐋𝐈

Inizio lavori – presentazioni

𝐎𝐑𝐂𝐇𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐒𝐈𝐍𝐅𝐎𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐈𝐀

ORCHESTRAZIONE E DIREZIONE 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐢

VOCE 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐎𝐥𝐢𝐚

Eseguiranno: 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐯𝐢𝐨 𝐂𝐢𝐩𝐫𝐢𝐚𝐧𝐢 – 𝐑𝐢𝐳 𝐎𝐫𝐭𝐨𝐥𝐚𝐧𝐢 – 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐃𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐚 – 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢 – 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐢 – 𝐎𝐬𝐯𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐫𝐯𝐢𝐧𝐢 – 𝐑𝐲𝐮𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐒𝐚𝐤𝐚𝐦𝐨𝐭𝐨 – 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐯𝐚𝐣𝐨𝐥𝐢 – 𝐄𝐧𝐧𝐢𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 – 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐯𝐚𝐣𝐨𝐥𝐢

Alla Cattedra Gastronomica la 𝐶ℎ𝑒𝑓 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐧𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 (Presidente Associazione Italiana Cuochi Calabria) la quale interpreterà “𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞” le opere di grandi Compositori.

Ore 𝟐𝟎.𝟎𝟎 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖

Ore 𝟐𝟎.𝟑𝟎 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈

Ore 𝟐𝟎.45 Conclusione DEGUSTAZIONE A LUME DI CANDELA & 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀 coordinata dalla 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐛𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚.

«𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑴𝒖𝒔𝒆𝒐 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑩𝒆𝒓𝒈𝒂𝒎𝒐𝒕𝒕𝒐 𝑑𝑖 𝑹𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐 𝑪𝒂𝒍𝒂𝒃𝒓𝒊𝒂»

MOUSSE DI RICOTTA CON MIELE AL BERGAMOTTO AL PROFUMO DI ZAGARA Dedicato a Francesco Cilea

CROSTA DI PANE “TAMARRO” CON CACIO CAVALLO SILANO E CONFETTURA DI PEPERONCINO Dedicato ad Alfonso Rendano

ROLLATINO DI PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA E SQUACCHERONE

dedicato a Giuseppe Verdi

PINZIMONIO DI CRUDITÈ IN MAIONESE AL BERGAMOTTO

dedicato a Joann Strauss e Mozart

PAPPA COL POMODORO

Dedicato a Rita Pavone

TOURBEDOS ROSSINI

Dedicato a Giacomo Puccini

TORTA MOCA

Dedicato ai caffè musicali di Vienna

DEGUSTAZIONE VINO

Dedicato ai concerti Vino – jazz