Reggio Bic, sconfitta a testa altissima contro Briantea

Tutto secondo pronostico il match contro la Briantea Cantù. La formazione brianzola porta a casa la vittoria contro una mai doma Reggio Bic, che quest’oggi ha dimostrato tanto carattere e grinta, dando parecchio filo da torcere alla formazione ospite. Il primo periodo vede in vantaggio Cantù. Tutto sommato la farmacia Pellicano Reggio Bic si può ritenere più che soddisfatta dell’avvio di gara. I ragazzi in bianco amaranto riescono a tenere colpo su colpo e portare la formazione brianzola alla fine del primo quarto sul 13-14.

Il secondo quarto vede Cantù tirar fuori i muscoli, la formazione ospite riesce a concretizzare un buon margine di vantaggio a discapito della formazione di casa. I bianco amaranto però riescono a superare anche queste avversità e con tanta tenacia cercano di farsi sotto, concretizzando un buon rientro in gara.

Nonostante l’impegno dei reggini, i canturini riescono a continuare per la propria strada e si portano nuovamente avanti e concludono il secondo periodo per 25 a 33.

Nel terzo quarto la Briantea riesce a portarsi più avanti aumentando il divario tra le due formazioni, nonostante il margine di vantaggio i ragazzi di coach Cugliandro giocano un ottimo Basket e riescono a contenere molto bene la corazzata lombarda. Il terzo parziale si conclude sul 34-51 per la Briantea. L’ultimo periodo è sulla falsa riga del precedente, con la formazione ospite che amministra il match senza grossi problemi. Finisce 36-67 per la Briantea Cantù. Una gara veramente positiva per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che ne esce a testa altissima contro una corazzata che punta a grandi vittorie in questo campionato.

Farmacia Pellicanò’ RC BiC – Briantea84: 36-67

Parziali (13-14; 12-19; 9-18; 2-16)

Reggio Calabria: Sripirom 9, Fikov 2, Beltrame 6, Pietrzyk 2, De Horta 2, D’Anna 4, Billi 2, Likić 1 , Ivanov 2, Da Costa 6, Mutalib n.e.

All. Cugliandro

Cantù : Sbuelz 2, Carossino 22, Santorelli 4, Serio 18, Berdun 16, Geninazzi , Ruggeri 5, Carrigill, Patzwald.

All. Jaglowski