Reggio BiC all’assalto dei playoff: contro Santo Stefano Macerata per la matematica

È tutto pronto per l’ultima gara del 2023 della Farmacia Pellicanò Reggio Bic che andrà in scena alle ore 15:00 al Palacalafiore. La formazione reggina giocherà contro il Santo Stefano Macerata, un club che rappresenta un’autentica corazzata alla stregua della Briantea Cantù, contro la quale è stata disputata l’ultima partita in casa. I ragazzi di Coach Antonio Cugliandro cercheranno di dare filo da torcere alla formazione marchigiana, in modo da poter provare a regalarsi questi due punti molto importanti in chiave playoff.

Proprio in chiave playoff, sabato si potrebbe avere la matematica del piazzamento per i reggini, che con due gare ancora da disputare si vedrebbero già alla play season, migliorando così il risultato dello scorso anno ed accedendo alla seconda fase con largo anticipo. Clima di carica e serenità allo stesso tempo per il club reggino che ha programmato una stagione all’insegna dei giovani e della loro formazione ma sta già raccogliendo i frutti sperati ma assolutamente non scontati. Appuntamento sabato ore 15 quindi, e sul canale YouTube del club per la diretta streaming per seguire il match contro Santo Stefano con replica al lunedì sulla Tv ufficiale del team , Reggio Tv canale 77