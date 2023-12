Record per l’aeroporto di Catania: Novembre con numeri da capogiro | DATI

StrettoWeb

L’Aeroporto di Catania si conferma uno scalo in crescita, apprezzato dai viaggiatori e punto di riferimento per l’intero Sud. Al netto delle problematiche che l’aeroporto ha ed ha avuto, vedi l’incendio di mesi fa o le chiusure sistematiche per via della cenere dell’Etna, Catania riesce, ormai da anni, ad offrire un servizio che soddisfa la clientela.

Ed i dati vanno su questa linea: quello appena concluso è stato, per l’Aeroporto di Catania, il miglior Novembre di sempre come numero di passeggeri: la crescita rispetto al 2022 è stata del 16,4%.

I dettagli