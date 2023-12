Qualità della vita: focus su Reggio Calabria, l’unica città d’Italia con due ultimi posti. E la partecipazione al voto è un disastro

StrettoWeb

Reggio Calabria non si schioda. Sale in classifica, sì, ma dal 100° al 101° posto. E’ quanto emerge dalla classifica 2023 sulla Qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Malissimo dunque, la città dello Stretto, nella classifica generale, ma ancora peggio è un altro fatto, anzi due: Reggio è l’unica città d’Italia ad avere due ultimi posti, precisamente in Ambiente e servizi e in Cultura e tempo libero. Sì, perché ai fini della classifica generale, il noto quotidiano ha suddiviso i parametri in più macro aree. Quelli su Reggio Calabria sono qui sotto: poco da dire. Un prospetto desolante, un disastro.

Giustizia e sicurezza

Una delle poche note liete è in Giustizia e sicurezza, un 26° posto. La città, al netto delle varie retate di arresti per ‘ndrangheta, associazione e simili, non fa registrare grandi picchi per ciò che riguarda le rapine, i furti, il traffico di stupefacenti, la violenza sessuale. Ci sono, ma non in maniera frequente come si può verificare in altre città, soprattutto più grandi e popolose. Insomma, Reggio Calabria è tutto sommato una città tranquilla. Da qui anche il 74° posto nell’indice di criminalità italiano. Va anche detto che l’indice tiene conto, più che dei reati in quanto tali, delle denunce, che in tanti casi mancherebbero anche per la paura stessa di recarsi in Questura. Un dato dunque veritiero, ma condizionato. In ogni caso, il 26° posto nasce soprattutto grazie a un indicatore, quello sulla mortalità per incidenti stradali. Reggio Calabria è seconda, dietro solo a Monza. E’ una delle città d’Italia in cui si muore meno per incidenti stradali.

Ambiente e servizi

E poi? E poi arrivano le note dolenti. Soprattutto, come detto, su Ambiente e servizi e Cultura e tempo libero. Prendiamo in esame il primo. Quando si parla di ambiente e servizi, viene subito in mente l’emergenza rifiuti. L’ultimo posto, quindi, non meraviglia. Reggio Calabria è la città in Italia che produce più rifiuti, ma anche una delle ultime per quanto concerne la raccolta differenziata. Male la presenza di alberi, solare pubblico e isole pedonali, così come le questioni piste ciclabili (attualmente molto discusse) e Ztl. Va un po’ meglio per quanto concerne Pm 10 e PM 2.5, che indicano le microparticelle presenti nell’aria. Ma questo è un fattore naturale. Il campanello d’allarme è su bambini e anziani. Per qualità della vita dei bambini Reggio è 106ª, per qualità della vita degli anziani è 103ª. Insomma, una città né a misura di bambino né a misura di anziano. E sono questi due indicatori a segnalare l’ultimo posto nella classifica generale di Ambiente e servizi. Nota di speranza, ma anche qui è un fatto naturale, il grande classico: il clima. Reggio infatti è 15ª per soleggiamento, cioè ore di sole al giorno. Un fattore senza dubbio positivo per chi ama il cielo sereno e la luce a dispetto di nebbia o simili.

Cultura e tempo libero

Cultura e tempo libero è l’altra area tematica eccessivamente negativa per la città dello Stretto. Lo si evidenzia dalla sempre più rapida scomparsa di centri aggregativi nonché dalla difficoltà – da parte di Associazioni sportive – di impianti comunali in cui potersi allenare. E infatti l’incide di sportività è un disastro: 96ª per strutture sportive, 91ª per sport e società, 94ª per sport individuali. Poco poco meglio sport di squadra, al 65° posto. Reggio ha sempre meno luoghi in cui giovani e meno giovani possono svagarsi. E infatti è 103ª per offerta culturale, 104ª per servizi di centri per il benessere fisico e, udite udite, 106ª, cioè penultima, per partecipazione elettorale. Questo è uno dei dati più desolanti e che dimostra la sfiducia del reggino verso la politica e la volontà di recarsi al voto, come dimostra l’ultima tornata comunale e la bassa percentuale di votanti.

Affari e lavoro

Su Affari e lavoro Reggio è 97ª, anche qui tra le ultime. Ha perso ben 39 posizioni rispetto agli ultimi anni. Ma anche questa, purtroppo, non è una novità. Sono 6,6 le società di capitale ogni mille società, un numero in diminuzione rispetto allo scorso anno e agli anni precedenti. In un mondo sempre più orientato verso la tecnologia e le reti interconnesse, Reggio Calabria è 104ª per imprese che fanno e-commerce. Non stupisce, poi, il tasso di occupazione: la città è 103ª. Certo, i giovani che scappano dallo Stretto per cercare lavoro sono un’immagine già abbastanza evidente della situazione, ma questo dato lo sottolinea ancor di più. Reggio è una delle città con il tasso di occupazione più basso. E qui non viene di certo considerato il lavoro nero, non dichiarato ma molto alto in città.

Ricchezza e consumi

La mancanza di lavoro non genera ricchezza e nell’area tematica ricchezza e consumi Reggio è 88ª, anche se ha recuperato ben 18 posizioni. Spicca la prima posizione per esposizione media residua nei finanziamenti, forse per un peso dei mutui casa inferiore alla media tra Sud e Nord. I “dolori” sono per famiglie con Isee basso (103° posto) e pagamenti delle fatture oltre i 30 giorni (106°). I reggini, dunque, sono un po’ “ritardatari” nel pagare le fatture commerciali ai fornitori. In poche parole: se la prendono comoda.

Demografia e società

Meglio anche in Demografia e società, con le 24 posizioni recuperate che valgono l’attuale 75° posto. Per tasso di natalità, infatti, la città dello Stretto è 8ª, ma è 80ª per indice di vecchiaia e spazio abitativo. Insomma: tanti anziani e un buon numero di nascite, ma di giovani che però devono essere fermati prima di andar via. Per tasso migratorio totale, infatti Reggio è tra le ultime, 104ª. Ancora per quanto?