Presentazione della nuova collezione autunno – inverno di Atelier Nieri

Nello showroom di Atelier Nieri, azienda toscana ed eccellenza del made in Italy, che ha ben sessanta distributori nel mondo, è stata presentata la nuova collezione autunno-inverno, esposta in anteprima a novembre all’ultima Fiera Internazionale del Mobile di Parigi, Esprit Meuble. Ospite d’eccezione dell’evento l’elegante conduttrice Rai Monica Leofreddi, che ha intervistato il designer creativo Maurizio Nieri: progetti, ambizioni e conquista del mercato estero sono stati al centro della conversazione.

“Anche quest’anno alla Fiera Internazionale di Parigi abbiamo ottenuto un grande successo”, ha specificato Maurizio Nieri. “Atelier Nieri”, dal 1929 produce divani, da anni il brand si ben posizionato nei mercati internazionali. Maurizio Nieri è designer creativo del brand di famiglia e da tempo ha proiettato l’azienda in una dimensione di grande crescita e di sviluppo esponenziale. “Nel quartier generale di Quarrata, in provincia di Pistoia, abbiamo accolto Monica Leofreddi, una professionista di primo piano e sono felice di averla coinvolta per questo evento e la ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere una nostra grande estimatrice”, ha detto Maurizio rivolgendosi ai presenti.