Presentato “Sono Polistena”, il cortometraggio di marketing territoriale con la regia di Pecora e Politanò

E’ stato presentato ieri, nel corso di un evento pubblico tenutosi presso Casa Jerace, il cortometraggio “Sono Polistena”, con la regia di Alessandro Pecora e Gabiria Politanò di Aleria Studio. Il corto, commissionato dal Comune di Polistena, è un racconto identitario della storia culturale e sociale della cittadina.

“Sono emozionato due volte – ha detto Pecora nel corso del suo intervento di presentazione – perché dopo aver travalicato i confini nazionali con le nostre produzioni video, rientriamo a casa per restituire qualcosa alla città che ci ha visti nascere, crescere e diventare famiglia. Ma -ha proseguito il videomaker – ancor di più perché, studiando per costruire lo storytelling, mi sono imbattuto in un vecchio blog su storia, arte e cultura di Polistena. Questo blog era stato ideato dall’allora presidente della consulta per la cultura, mio padre, che quindi, ancora una volta anche da lassù, mi ha suggerito la strada giusta per un racconto che potesse toccare le corde dei cuori, e non fosse dunque solo una mera esecuzione tecnico/stilistica”.

Il Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, nel ringraziare i due registi, ha definito il cortometraggio “un racconto vero e che ci rappresenta, che guarda al passato, ma proiettandoci ad una visione strategica del futuro”. Il video è già, in queste ore, diventato virale sui social network.