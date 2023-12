Poste Italiane premiata con l”Oscar di bilancio 2023′ nella categoria ‘Grandi imprese quotate’

StrettoWeb

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Poste Italiane vince l??Oscar di Bilancio 2023? nella categoria ?Grandi imprese quotate? per la completezza, la trasparenza e l?innovazione della comunicazione al mercato e agli stakeholder dei propri risultati finanziari.

Nella motivazione della giuria si spiega che il ?Bilancio Integrato 2022 di Poste Italiane presenta un eccellente grado di maturità in termini di qualità delle informazioni (sia storiche che prospettiche) e di chiarezza espositiva. Ha ormai raggiunto un livello particolarmente alto in termini di rendicontazione finanziaria e di integrazione di informazioni relative a tematiche di sostenibilità all?interno dello stesso, rendendo evidente sia l?impegno profuso dal Gruppo nella predisposizione del documento sia la commistione di tematiche di sostenibilità nel business model e negli obiettivi dell?azienda. Tra i principali punti di forza si rileva infatti la rappresentazione della connettività tra strategia, obiettivi a breve medio e lungo termine, SDGS, KPI, azioni realizzate e relativi impatti, l?impegno della società relativamente alla rappresentazione della Doppia Materialità, l?eccellente utilizzo della grafica e il carattere completamente interattivo e navigabile del documento nel significato più ampio del termine”.

L?Oscar di Bilancio, alla sua 59ma edizione, ha contribuito negli anni a promuovere lo sviluppo di una cultura della comunicazione finanziaria d?impresa e della rendicontazione sempre più chiara e articolata, affermandosi come punto di riferimento per le comunità professionali dell?area economico- finanziaria e della comunicazione.

?Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento prestigioso ? ha dichiarato la Presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere ? l?Oscar è il risultato tangibile del nostro impegno costante per l’eccellenza finanziaria, la trasparenza e la responsabilità aziendale. In un contesto dinamico e competitivo, Poste Italiane ha dimostrato di essere un punto di riferimento nazionale e questo premio riflette la dedizione straordinaria di tutte le donne e gli uomini di Poste Italiane che hanno permesso di raggiungere anche questo traguardo?.

?L?assegnazione a Poste Italiane dell?Oscar di Bilancio per le Grandi imprese quotate è motivo di grande orgoglio per noi ? ha commentato l?Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante ? conferma inoltre il raggiungimento di una posizione di vertice nel panorama delle imprese quotate sia per i risultati, sia per la qualità e la trasparenza della nostra rendicontazione e comunicazione finanziaria a beneficio del mercato e dei nostri stakeholder, in assoluta coerenza con i principi di integrità e trasparenza che caratterizzano l?identità del nostro Gruppo?.

L?Oscar di Bilancio si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti dal Gruppo Poste Italiane per la sua capacità di integrare in modo efficace i principi Esg nelle strategie di business. Nei giorni scorsi Poste Italiane è stata riconosciuta ?Sector Leader? globale in campo assicurativo da parte del Corporate Sustainability Assesment (CSA) di Standard&Poor?s Global. Sempre nel 2023 Poste Italiane ha ricevuto la medaglia di platino da EcoVadis, mantenendo la valutazione di ?AA? nel rating MSCI e migliorando anche il punteggio ottenuto da parte di Moody?s. Poste Italiane è inclusa nei più prestigiosi indici di sostenibilità internazionali, come Dow Jones Sustainability Index World e Europe, Euronext Vigeo-Eiris Indices, Integrated Governance Index, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, FTSE4Good, Bloomberg Gender-Equality Index e Stoxx Global ESG Leaders. Le valutazioni positive ottenute da parte di agenzie come CDP e Sustainalytics hanno ulteriormente confermato l’impegno dell?Azienda per la sostenibilità. Inoltre, il Gruppo ha mantenuto il proprio primato tra i leader della sostenibilità nell?ambito dell’indice MIB® ESG lanciato nel 2021 da Euronext e Borsa Italiana, dimostrando l’impegno continuo verso una gestione responsabile e sostenibile.