Poste Italiane, oggi l’emissione di due francobolli dedicati al Santo Natale

Poste Italiane comunica che oggi 1° dicembre 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività”, dedicati al Santo Natale e all’Albero di Natale di Gubbio, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,30€ per il francobollo a soggetto religioso, e tariffa B pari a 1,25€ per il francobollo con soggetto laico.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari per ciascun francobollo.

Foglio: da ventotto esemplari per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Francobollo con soggetto religioso:

la vignetta riproduce la Vetrata della Natività disegnata da Paolo Uccello e realizzata dal vetraio Angelo Lippi intorno al 1443 per la Cupola di Brunelleschi del Duomo di Firenze.

Completano il francobollo le legende “DUOMO DI FIRENZE” , “SANTO NATALE”, “NATIVITA’ DI PAOLO UCCELLO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B zona 1”.

Francobollo con soggetto laico:

la vignetta riproduce l’Albero di Natale di Gubbio, il più grande del mondo, che svetta sulla splendida città medioveale dell’Umbria adagiato sulle pendici del Monte Ingino.

Completano il francobollo la legenda ”ALBERO DI NATALE DI GUBBIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione per il francobollo con soggetto religioso sarà disponibile presso lo Spazio filatelia di Verona per il francobollo con seggetto religioso e presso l’ufficio postale dei Gubbio (PG) per il fancobollo con soggetto laico.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche in formato A4 a tre ante, contenenti ognuna la quartina di francobolli, il francobollo singolo, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ per ciascuna cartella.