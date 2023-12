Pooh a Messina, Francesco Facchinetti esalta la città. E quegli strani cartelli sugli escrementi dei cani… | VIDEO

StrettoWeb

Messina ha chiuso il 2023 col botto. In attesa della notte di San Silvestro, ieri sera erano presenti in 30 mila a Piazza Duomo per lo spettacolare concerto dei Pooh, band di ogni tempo e per ogni tempo che continua a far saltare e cantare migliaia di persone – dopo decenni – da nord a sud Italia e non solo. Al seguito del gruppo, a cui si è aggiunto nuovamente – dopo tanto tempo – Riccardo Fogli, c’erano anche gli speaker Francesco Facchinetti e Daniele Battaglia, figli di due dei cantanti della storica band.

I due, come mostrano le Instagram Stories pubblicate ieri, sono stati in giro per il centro di Messina, ne hanno esaltato la città e le persone e hanno notato alcuni particolari. I due, per esempio, hanno scherzato su un manifesto pubblicitario di una scuola che permette di laurearsi in un anno. Ma, soprattutto, Facchinetti ha postato con ironia un video di uno strano cartello che invita a raccogliere gli escrementi dei cani, con tanto di illustrazione dettagliata: “qui a Messina ci sono tante cose che attirano la mia attenzione, come questi cartelli. La cosa che mi fa più ridere è vedere questo cane che fa la pipì e questo che fa la cacca”, ha aggiunto ridendo.

Lo stesso Facchinetti, presente dalla parte laterale del palco a Piazza Duomo, ha esaltato i tantissimi presenti già dal pomeriggio, nel corso delle prove. “La vita mi porta in posti stupendi”, ha detto. In alto il video con alcune sue storie pubblicate.