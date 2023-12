Poliziotto aggredito a Favazzina, il comandante: “episodio aberrante, non ci fermeremo”

StrettoWeb

Il Comandante della polizia locale del Comune di Scilla, Barbara Latella, con una nota trasmessa in data odierna, così commenta l’episodio accaduto il giorno 28 dicembre scorso ad uno dei suoi agenti durante il servizio di controllo del territorio:

“L’aggressione subita dall’agente G. è l’ennesimo e allarmante segnale di una società sempre più riluttante al rispetto delle regole e di qualsiasi istituzione. La polizia locale svolge un delicatissimo compito di tutela dell’ordine cittadino e di garanzia della legalità in molteplici ambiti della vita locale, ed è con tale consapevolezza che il Comando sta operando sul territorio di Scilla nell’interesse dell’intera collettività. E ciò, a seguito del rafforzamento dell’organico ottenuto con il supporto della Commissione Straordinaria, tanto in estate quanto in inverno, sia nelle aree centrali del territorio sia nelle periferie”.

“Mi preme sottolineare che simili accadimenti non fermeranno in alcun modo le attività del Comando che sino ad oggi hanno consentito di raggiungere risultati insperati anche grazie al valido supporto degli agenti come G., dipendente di grande esperienza e serietà professionale. A lui i miei più sinceri auguri di una pronta guarigione. L’autore del gesto, inizialmente allontanatosi e già gravato da precedenti penali, è stato convocato presso il Comando di Polizia Locale, identificato e deferito alla magistratura all’esito di una celere ma compiuta attività di polizia giudiziaria messa in atto tempestivamente. Anche in questa circostanza, parimenti a quanto già accaduto in altre occasioni, la doverosa reazione del Comando di polizia locale da me rappresentato, è stata immediata. Siamo certi che la giustizia farà il suo corso, perché tali aberranti condotte non abbiano più a ripetersi. Un sentito ringraziamento alla Commissione Straordinaria del Comune di Scilla, da sempre a supporto della nostra attività, che sin da subito ha manifestato la sua vicinanza all’agente e a tutto il personale della polizia locale, e al Funzionario sovraordinato Com.te Salvatore Zucco pel la tempestiva collaborazione prestata, la tempestiva collaborazione prestata, certi che la sinergia istituzionale sia il valore aggiunto nel perseguimento degli obiettivi di légalità e tutela della collettività”.