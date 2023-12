Pioggia dentro il PalaCalafiore, sopralluogo di Falcomatà: i lavori in corso e l’annuncio del Sindaco

StrettoWeb

La pioggia di domenica dentro il PalaCalafiore, durante Viola-Catania, ha riaperto una ferita mai chiusa sullo stato degli impianti sportivi a Reggio Calabria. Tifosi scioccati e gara sospesa per qualche minuto. Per fortuna, però, l’ennesima vittoria della squadra di Cigarini ha reso meno amaro il pomeriggio dei supporters neroarancio, sempre più numerosi al palazzetto.

Alla luce dell’inconveniente, il Sindaco Falcomatà ha ben pensato di recarsi alla struttura di Pentimele – per un sopralluogo sull’andamento dei lavori ordinari di manutenzione – al momento oggetto di interventi urgenti alla copertura e nelle adiacenti aree interne. Insieme al primo cittadino era presente il vicesindaco Paolo Brunetti e la Responsabile unica del procedimento Eleonora Megale. La struttura è da tempo oggetto di una generale programmazione di interventi previsti dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, che punta a ridare nuova vita al Palacalafiore.

Nel corso del sopralluogo, il primo Cittadino ha potuto constatare la mole di interventi straordinari che puntano a dotare l’impianto, tra i più grandi e funzionali d’Italia, di nuove e recenti tecnologie che lo renderanno ancora più attrattivo e al passo con i tempi. Gli interventi principali, di imminente avvio, riguarderanno due macrosettori: l’efficientamento energetico, con un investimento di circa 1,6 milioni di euro, e quello tecnologico con annesse nuove attrezzature sportive e arredi per il pubblico, per un importo di circa 1,7 milioni di euro.

Lavori PalaCalafiore Reggio Calabria, l’annuncio del Sindaco Falcomatà

“Il PalaCalafiore, struttura nata sul finire degli anni ’80 punta a ripresentarsi agli appassionati dello sport e non solo, con una nuova veste: un moderno palco luci, i nuovi settori del parterre, il nuovo display segna punti e più moderni arredi sportivi, sono solo alcuni esempi di un intervento generale che riguarderà ogni area della struttura”. Così il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha aggiunto: “dopo i fasti degli anni ’90 e i primi anni del 2000, sarà ancora più bello poter assistere agli eventi sportivi e non solo, ospitati in questo splendido impianto. Tutti gli interventi, ovviamente, sono pensati anche e soprattutto per il confort di chi pratica un’attività sportiva all’interno del Palacalafiore, che punta sempre di più – ha concluso – ad essere la casa di tutti gli sport della Città di Reggio Calabria”.

La soddisfazione di Latella

Medesima soddisfazione espressa dal Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella. “Gli interventi sul PalaCalafiore sono solo l’ultimo di una lunga serie di attività che l’Amministrazione ha messo in campo in questi anni per la riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Naturalmente l’intervento sulla copertura del Palazzetto ci consentirà di evitare lo spiacevole episodio avvenuto negli ultimi giorni, quando il maltempo ha provocato il distacco della guaina di copertura e di conseguenza una infiltrazione di acqua piovana. L’intervento immediatamente disposto, e già in corso da qualche giorno, sistemerà in maniera definitiva anche le problematiche tecniche che si sono evidenziate sulla copertura dell’impianto. Ma non ci fermiamo qui, perché gli interventi di manutenzione ed efficientamento del Palazzetto stanno proseguendo”.