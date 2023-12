Pietro Lo Monaco torna nel calcio: l’ex Messina, Catania e Reggina nel gruppo che ha rilevato il Novara

StrettoWeb

Nato a Torre Annunziata, ma per una vita in Sicilia da calciatore, allenatore e dirigente. Ora però, dall’estremo Sud, sale dall’altra parte dello stivale, a Nord, in Piemonte. Stiamo parlando di Pietro Lo Monaco. L’ex dirigente di Reggina, Messina e Catania, tra le altre, fa infatti parte del gruppo che ha ufficialmente rilevato il Novara. “Novara Football Club Spa – si legge nella nota ufficiale del club – comunica che, con atto notarile del 13 dicembre 2023, è stato perfezionato il passaggio di proprietà della Società”.

“L’Ing. Massimo Ferranti cede il 100% delle quote a Blu Line Sport Management Srl, del legale rappresentante Marco La Rosa, che acquisisce il 34% delle quote; BF Srl, del legale rappresentante Fabio Boveri, che acquisisce il 32% delle quote; PLM Management Srl, del legale rappresentante Fatima Dehestany, che acquisisce il 34% delle quote. La nuova proprietà, ringraziando il presidente uscente Massimo Ferranti, ha espresso la propria soddisfazione per l’acquisizione del Club e si impegna fin da subito a lavorare per il rilancio del Novara Football Club, con l’obiettivo primario della salvezza al termine della stagione sportiva in corso”.

Lo Monaco era fermo da due anni circa, da quando – nel gennaio del 2022 – aveva lasciato l’Acr Messina. Un’esperienza, la sua ennesima parentesi sullo Stretto, durata però pochi mesi. Ora Lo Monaco sarà Dg dei novaresi.

Il saluto del Presidente uscente, Massimo Ferranti

La lettera integrale del Presidente uscente del Novara, Massimo Ferranti.

“Ai tifosi azzurri,

Ai novaresi,

scrivo questo messaggio per salutare tutti quelli di voi che, con la loro passione o sincera amicizia, mi hanno accompagnato in questi due anni e mezzo alla guida del Novara FC. È stato un onore essere il presidente di questa squadra che ho a cuore per le emozioni che mi ha fatto vivere, ed essere stato colui che l’ha fatta ripartire ottenendo in un solo anno la promozione in Serie C. Dopo un lavoro estenuante, a volte sgradevole e non compreso, per trovare acquirenti seri per il bene del Novara FC, lascio la società nelle mani di una compagine solida, composta da persone con comprovata esperienza nel mondo del calcio, fiducioso che potranno gestirla nel migliore dei modi. Mi auguro di tornare un giorno allo stadio Piola e di salutare ed essere salutato da alcuni di voi con un sorriso sincero.

Forza Novara!”.