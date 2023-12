Piano di emergenza sulla Salerno – Reggio Calabria, chiusa la galleria Serraspiga

StrettoWeb

Nell’ambito delle attività previste dal D Lgs 264/2006 per la sicurezza dell’utenza stradale lungo le gallerie della rete transeuropea, questa sera, in accordo con le istituzioni locali, sarà svolta un’esercitazione in cui sarà simulata una situazione di potenziale pericolo all’interno della galleria ‘Serraspiga’ nel territorio comunale di Rende, in provincia di Cosenza. Durante l’esercitazione, il tratto autostradale sarà chiuso in carreggiata nord tra gli svincoli di Cosenza nord e Cosenza sud a partire dalle ore 23:30 e per circa due ore.

Il traffico in direzione nord sarà deviato lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ con rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza nord (km 254,924).

Durante l’evento sarà simulata una situazione di potenziale pericolo in galleria, a seguito di un evento incidentale di particolare gravità (incendio), che imporrà l’evacuazione immediata degli infortunati, per testare l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria, le modalità operative previste dal piano di emergenza e i conseguenti tempi di intervento. Il fine sarà quello di acquisire eventuali elementi utili al miglioramento della pianificazione in caso di incidenti in galleria e di ottimizzare le capacità operative organizzative e di coordinamento interforze.

Gli esiti della esercitazione consentiranno di effettuare delle analisi sull’accaduto che daranno luogo ad un aggiornamento del Piano Gestione Emergenza” (PGE).