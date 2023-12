Pd: on line nuova piattaforma dem, dialogo e coinvolgimento per iscritti e non

StrettoWeb

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “È online da oggi la nuova piattaforma di comunicazione del Pd: partitodemocratico.it. Un luogo dove incontrare il Pd, le sue proposte per l?Italia e le persone e le esperienze con cui vuole confrontarsi. Diversi strumenti, canali, linguaggi in un unico contenitore con al centro i contenuti, aggiornati attraverso una redazione composta da risorse interne e realizzato a costo zero”. Si legge in una nota del Pd.

“In apertura oggi la presentazione dell?iniziativa ‘Sociale, verde, giusta: l?Europa che vogliamo’, organizzata per domani e sabato, che sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma. All?interno una intervista esclusiva a Stefano Massini, drammaturgo e scrittore di fama mondiale, sulla necessità del racconto e il bisogno di educazione, e una chiacchierata con Irene Pantani, la ragazza che ha composto la canzone sui femminicidi proposta all?inizio dell?ultima direzione Pd e che è diventata virale sui social”.

“Utilizzando tutti i canali a disposizione, dai social ai podcast, al nuovo canale Whatsapp, che conta già 12mila iscritti, e da oggi con l?ingresso su Threads, partitodemocratico.it vuole essere occasione di dialogo e coinvolgimento per iscritti, militanti e articolazioni territoriali del partito e per tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di una alternativa alla peggiore destra di sempre”.