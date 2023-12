Pd: Boccia, ‘da Prodi manifesto su futuro Ue, con Meloni Italia come Ungheria’

StrettoWeb

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Anche oggi la comunità democratica non può che ringraziare Romano Prodi. Le sue parole sull’Europa, sulla società di domani, su cosa è il Pd e sul ruolo che dobbiamo giocare in UE sono una guida, un manifesto politico da seguire, profondamente alternativo alle parole piene di astio e arroganza che arrivano da Atreju. Il nostro Paese è cuore e braccia dell’Europa e, invece, il governo Meloni isola l?Italia ogni giorno di più, quasi come fossimo l?Ungheria di Orban che minaccia veti continui. I veti sono un segno di grande debolezza politica, per cambiare le regole del gioco in Europa serve la politica”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori PD, a margine dell’assemblea del Partito democratico.

“Quella che, oggi, Romano Prodi ci ha ricordato con un intervento lungimirante, una vera e propria lezione magistrale sul futuro, indicando la rotta verso l?Europa di domani, più forte, solidale e federale”.