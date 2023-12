Pd: assemblea dem sull’Europa, oltre 600 iscritti a tavoli tematici

StrettoWeb

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Sono oltre 600 le persone iscritte ai tavoli tematici dell?iniziativa del Partito democratico ‘l?Europa che vogliamo. Sociale verde, giusta’, che si terrà venerdì 15 e sabato 16 dicembre a Roma, negli Studios di via Tiburtina. Si legge in una nota del Pd.

Le sessioni tematiche verteranno su Europa sostenibile, Europa sociale, Europa dei diritti, Europa che innova, Le riforme dell?Europa, Europa nel mondo. Le sessioni in plenaria ?Keynote address?,?Il futuro dell?Europa?, ?Nazionalismi e populismi in Europa? , ?Discorso sull?Europa?, ?Le sfide dell?Europa progressista? e ?Report sessioni di lavoro e Presentazione Forum Euorpa? saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube del PD e sul sito del partito democratico.