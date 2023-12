Paura sull’A2: furgone in fiamme all’interno di una galleria tra Scilla e Bagnara

StrettoWeb

Paura questo pomeriggio sull’A2 Salerno – Reggio Calabria dove un furgone che stava viaggiando in direzione nord, ha preso fuoco all’interno di una galleria e precisamente nel tratto compreso tra Scilla e Bagnara. Per fortuna il conducente, resosi conto in tempo dell’incendio che stava interessando il mezzo, è sceso dal furgone per mettersi in salvo riuscendo anche ad accostarsi sull’autostrada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.