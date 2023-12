Pallanuoto, Trofeo delle regioni: ecco tutti i convocati calabresi

StrettoWeb

Si terrà dal 3 gennaio al 7 il “Trofeo delle regioni” per i nati 2009 e seguenti nella splendida cornice del centro federale di Ostia. Torneo entusiasmante e fiore all’occhiello della pallanuoto italiana che dà la possibilità a tanti ragazzi di confrontarsi e di vivere bellissimi momenti di aggregazione; saranno 18 infatti le regioni italiane presenti e si aggiungerà anche una compagine Maltese di eguale categoria. Ancora una volta per la Calabria la guida tecnica sarà affidata a Gianmarco Manna e Francesco Palermo tecnici cosentini della Cosenza Pallanuoto che dopo 3 raduni regionali hanno diramato l’elenco dei 15 atleti calabresi che rappresenteranno la nostra regione al torneo.

Di seguito l’elenco dei cosentini presenti:

Albino Claudio centrovasca 2009

Sarro Saverio attaccante 2010

Basile Marco attaccante 2010

Bruni Lorenzo difensore 2010

Narcisi Alessandro Mancino 2009

Alfano Francesco Mancino 2009

Rizzo Salvatore portiere 2010.

Così il tecnico Gianmarco Manna: “per me è un onore rappresentare la mia regione in questo torneo. La nostra regione è in un momento positivo nel settore pallanuoto con tanti atleti di interesse nazionale o che giocano nei campionati maggiori con ottimi risultati . Per noi queste esperienze sono molto importanti e formative per confrontarci e apprendere come movimento da realtà molto più importanti . Ringrazio pubblicamente i tecnici regionali per la disponibilità e l’ entusiasmo messo e per avermi facilitato il lavoro di selezionatore , solo con la collaborazione la nostra regione può affermarsi sia come comitato che come singole società nel panorama nazionale”.