Pallanuoto, soddisfazione Cosenza giovanile: altri 3 atleti convocati al collegiale per le nazionali | NOMI

Adamo Runco, Antonio Falsetta ed Antonio Lento sono stati convocati al raduno di monitoraggio del tecnico delle nazionali giovanili Christian Presciutti che si svolgerà giorno 21 dicembre a Salerno. Altra bellissima notizia per lo sport calabrese e per la Pallanuoto Cosenza in particolare. “La chiamata dei tre atleti calabresi della società AQA rappresenta non solo un grande motivo di orgoglio per società e tecnici ma anche un messaggio importante sull’attenzione che tecnico e staff della nazionale giovanile rivolgono nei confronti degli atleti calabresi”, fanno sapere dalla società di Cosenza.

I giovani atleti sono stati convocati a Salerno perché ritenuti di interesse nazionale: tutto ciò conferma il lodevole ed apprezzato lavoro che, quotidianamente, viene svolto nella piscina di Cosenza. Costanza, impegno, professionalità, passione. Oggi si raccolgono i primi importanti frutti sportivi.