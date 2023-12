Pallanuoto, Cosenza sconfitto dalla capolista Ekipe

StrettoWeb

Un divario tecnico enorme tra le due squadre. Vince, anche a Cosenza, la capolista Ekipe Orizzonte. Punteggio netto: 5-30 per la squadra di Catania che ha quasi tutte nazionali nella sua rosa. Un match difficilissimo da affrontare per l’Olio di Calabria Igp che, comunque, ha messo in acqua tutto ciò che ha potuto. Dopo dieci partite alle spalle Cosenza ha certamente più consapevolezza di un campionato molto impegnativo come quello della serie A1. A fine gara, il commento del mister, Francesco Fasanella. “Partita che ci aspettavamo. Pesante nel punteggio ma non nel modo di giocare la partita”, ha voluto rimarcare l’allenatore della squadra bruzia.

“Ho fatto i complimenti alle ragazze nonostante un divario così ampio per l’ intensità e la volontà messa in campo. Sapevamo che la distanza era ampia, cercheremo di colmare questo spazio ma queste non sono le partite dove possiamo pensare di fare punti salvezza”, il secco responso di Fasanella. Per la cronaca ha segnato due reti Ciudad ed una a testa per Morrone, Ermakova e Occhione. Hanno arbitrato i signori Andrea Baretta e Luca Iacovelli.