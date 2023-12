Palizzi Marina, i 40 anni della Casa “Ospitalità Emmaus

StrettoWeb

“Ieri è stato un giorno speciale, un anniversario che riempie i nostri cuori di gioia e gratitudine. Abbiamo festeggiato i 40 anni dalla fondazione della Casa “Ospitalità Emmaus” qui a Palizzi Marina. Un momento per ricordare e onorare l’incredibile lavoro svolto dall’ allora parroco della comunità del SS. Redentore, don Domenico Nasone, insieme a un gruppo di giovani del paese”, è quanto afferma il parroco Don Gaetano Maria Saccà. “Tutto è iniziato con un semplice gesto di ospitalità verso un gruppo di degenti provenienti dal nosocomio psichiatrico Reggino, durante il periodo natalizio. Ma quel gesto ha scatenato una scintilla nel cuore di tutti coloro che erano coinvolti, e la Casa “Ospitalità Emmaus” è nata come un prolungamento di quell’ esperienza”, rimarca Don Gaetano.

“Nel corso degli anni, la Casa è diventata molto più di un semplice luogo di accoglienza. È diventata una realtà profonda e radicata, che ha trovato un posto non solo nel paese, ma anche nei cuori e nella fede di tante persone. I poveri, i soli, i diseredati, sono stati accolti come i migliori amici di Dio, in una vera e propria famiglia. Oggi pomeriggio, giovani e anziani, provenienti da ogni angolo della Calabria, si sono ritrovati per celebrare questo anniversario. La presenza di don Mimmo Nasone è stata una benedizione, poiché ha saputo trasmettere con maestria il messaggio dei discepoli di Emmaus tratto dal Vangelo di Luca, unendolo perfettamente alla fede viva che anima questa casa. Da quel fuoco si è accesa la lampada della “solidarietà incarnata”, che brilla con intensità nell’ intera comunità e che ha dato vita alla “Casa”, evidenza Don Gaetano.

“Tra gli ospiti della Casa, abbiamo avuto il privilegio di rivedere anche i “vecchi volontari”, ormai “anziane leve” ma con il cuore ancora pieno di vita e passione come primi giorni. Ognuno di loro ha condiviso brevemente la propria esperienza, onorati dalla presenza dell’ allora Sindaco Franco Luciano e dall’attuale Sindaco Umberto Felice Nocera, che ha dimostrato la disponibilità e la sensibilità dell’ Amministrazione Comunale nel collaborare con questa realtà viva, autentica e concreta che è la Casa “Ospitalità Emmaus”, spiega Don Gaetano.

“Inoltre, il Parroco attuale Mons. Can. Leone Stellitano, ha offerto la sua piena disponibilità a collaborare per il futuro della Casa, riconoscendo che essa è nata come un’ esperienza viva all’ interno della comunità dei credenti e per questo deve raccordare ad essa con spirito sincero, vivo e cristiano. È indispensabile la partecipazione della comunità locale. Solo in essa e con essa potrà continuare a sperare in un futuro migliore”, aggiunge Don Gaetano.

“Infine, non possiamo dimenticare di menzionare Gaetano, oggi diventato don Gaetano, che ha maturato la sua esperienza di vita e la sua vocazione, sostenuto e incoraggiato da “Mimmo Nasone”, ha scelto di consacrare la propria vita al sacerdozio, per i poveri, tra i piu poveri…. La sua presenza questa sera è stata un segno tangibile dell’ impatto che la Casa “Ospitalità Emmaus” ha avuto sulle persone, anche nel discernimento della propria vocazione. Per rendere questa serata ancora più speciale, un gruppo di volontari ha preparato deliziosi prodotti tipici locali e natalizi. È stata un’ occasione per festeggiare non solo un anniversario che rimarrà nel registro di un vecchio armadio, ma che sarà scolpito nel cuore di Dio, nel Suo paradiso. Grazie al Presidente, Nunzio Barone, al vice Presidente Domenico Nasone, al responsabile della struttura Gianni Fontana, agli operatori: Giorgio, Severino, Carmelina, Debora, Giovanni. Un Grazie sentito e di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa ricorrenza. Che la Casa “Ospitalità Emmaus” continui ad essere una fiamma luminosa all’ interno del nostro paese, un faro di speranza per tutti coloro che sono in cerca di amore, conforto e accoglienza”, conclude Don Gaetano.