Palizzi, la Fondazione Retake ed il sindacato FABI organizzano il Pranzo della Felicità

La Fondazione Retake ed il sindacato FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) di Reggio Calabria organizzano il Pranzo della Felicità, sabato 16 dicembre, presso la Casa Emmaus di Palizzi. Sarà un’occasione per festeggiare il Natale al servizio degli ospiti della struttura e condividere un’esperienza di comunità, amicizia e generosità. L’evento nasce dalla collaborazione tra le due realtà associative del nostro territorio, “RETAKE” e “FABI”, che hanno il comune obiettivo di promuovere, incentivare e sostenere le iniziative sociali, economiche e civiche del territorio reggino, nella piena consapevolezza che solo un’azione sinergica di tutti i soggetti

presenti possa davvero realizzare lo sviluppo della nostra meravigliosa terra.

“Il nostro sindacato esprime costantemente un sostegno concreto ai soggetti meno fortunati del nostro territorio e quest’anno, tra le tante iniziative messe in campo, abbiamo deciso di collaborare con la Fondazione Retake, che seguiamo costantemente con estremo interesse e apprezzamento” – dichiara Santo Catalano, Segretario Coordinatore della Fabi Reggio Calabria. Paolo Ginestra, Segretario Organizzativo della FABI, ricorda “la natura profondamente solidaristica del sindacato che si esprime anche attraverso azioni concrete a sostegno del territorio di competenza, nella piena consapevolezza che solo un’azione sinergica di tutti gli operatori economici e sociali ne consenta uno sviluppo sostenibile e duraturo”.

“Ringrazio il Sindacato FABI per aver scelto quest’anno di donare questo speciale giorno ai nostri amici di Casa Emmaus di Palizzi” – aggiunge Riccardo Macry Correale, referente della Fondazione Retake

sezione di Palizzi. “Il nostro obbiettivo è quello di cercare di rendere il nostro piccolo paese accogliente, prima di tutto per i nostri cittadini, ma anche per chi viene da fuori. Noi volontari Retake di Palizzi cerchiamo di prestare le nostre forze e il nostro tempo per un bene collettivo e piano piano di essere sempre di più, sia all’interno del nostro territorio, ma anche nei paesi limitrofi. Con l’occasione, porgo un caloroso augurio di buone feste a tutti quanti”.