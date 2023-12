Il Palermo evita un altro harakiri: ancora una rimonta subita, ma Segre regala il 3-2 sul Pisa

StrettoWeb

Il Palermo vince, finalmente. La squadra di Corini, però, continua a soffrire e a vivere momenti di blackout incredibili. I rosanero battono per 3-2 il Pisa, ma solo dopo il rosso a Marin all’ora di gioco, successiva alla rimonta ospite. Sì, perché come a Parma, i siciliani hanno un grande approccio, vanno sul doppio vantaggio ma a inizio ripresa si fanno riprendere.

Uno-due micidiale Insigne-Brunori tra 29′ e 42′, per il 2-0 locale. Gara in discesa? Macché. Si ripete il match del Tardini: blackout Palermo e in cinque minuti i toscani fanno 2-2 con Marin e Valoti. Lo stesso autore del momentaneo 2-1 si fa però espellere al 60′, episodio che spiana la strada ai padroni di casa, i quali venti minuti dopo, esattamente all’81’, fanno 3-2 con Segre. Sospiro di sollievo per Corini e i suoi, ma i problemi restano. Buona notizia è anche sul fronte classifica: Delle prime cinque non ha vinto nessuno, anzi hanno perso quasi tutte. Così i rosanero hanno rosicchiato punti a tutte.

Risultati Serie B

Brescia-Como 2-0

Feralpisalò-Cremonese 1-0

Modena-Cittadella 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-2

Venezia-Sudtirol 2-3

Ascoli-Catanzaro 1-0

Cosenza-Parma 0-0

Palermo-Pisa 3-2

Classifica Serie B

Parma 35 Venezia 33 Como 31 Catanzaro 30 Cremonese 29 Cittadella 29 Palermo 28 Modena 27 Brescia 22 Sampdoria 22 Bari 21 Sudtirol 20 Cosenza 20 Pisa 18 Reggiana 17 Spezia 16 Lecco 16 Ascoli 16 Ternana 14 Feralpisalò 10