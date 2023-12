Palermo, ragazza si cosparge di benzina e si dà fuoco: è grave

StrettoWeb

Un altro grave episodio si è verificato a Palermo, in queste ultime settimane nell’occhio del ciclone per una serie di episodi di cronaca poco felici. L’ultimo in ordine di tempo, nella giornata odierna, riguarda una ragazza che ha cercato di darsi fuoco su Monte Pellegrino. E’ stata salvata dai Vigili del Fuoco, ma è grave.

La giovane ha raggiunto la zona nei pressi della Chiesa di Santa Lucia prima di cospargersi di benzina e darsi fuoco. Trasportata immediatamente all’Ospedale di Villa Sofia, dopo il salvataggio, le sue condizioni sarebbero critiche.