Tragedia a Palermo: ha la febbre alta, bambina di 7 anni muore in ospedale

StrettoWeb

Una tragedia si è consumata ieri a Palermo, penultimo giorno del 2023. Una bambina di 7 anni di Casteldaccia, infatti, è morta morta all’Ospedale Buccheri La Ferla. I genitori l’avevano portata al nosocomio per l’influenza, aveva la febbre alta, ma non presentava altre patologie. La febbre, però, non si abbassava nonostante i farmaci e all’arrivo in Ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

I genitori hanno acconsentito agli esami per cercare di capire cosa sia accaduto. Bisognerà quindi attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue