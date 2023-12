Palermo-Catanzaro, è derby del Sud: l’invasione giallorossa al Barbera, i precedenti e dove vederla

StrettoWeb

Anticipo di lusso questa sera in Serie B. Al Barbera di scena Palermo-Catanzaro, derby del Sud tra le due squadre appaiate a 24 punti in quinta posizione. I rosanero non stanno attraversando un gran momento (solo una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque), mentre i giallorossi si sono rilanciati vincendo il derby contro il Cosenza dopo tre stop consecutivi. L’entusiasmo è lampante in entrambe le tifoserie, che fino a due anni fa lottavano nei campi del girone C di Serie C. Il Palermo dopo la promozione si è rilanciato alla grande, con il passaggio a City Group e i grossi investimenti sul mercato per regalarsi il ritorno in Serie A; il Catanzaro ha dichiarato pubblicamente la salvezza come obiettivo ma ha mantenuto l’ossatura di squadra che l’anno scorso ha stravinto la C, confermandosi ad alti livelli anche quest’anno. Saranno in tanti, al Barbera: si va verso i 20 mila, con un migliaio circa di tifosi ospiti provenienti dalla Calabria.

Palermo-Catanzaro, dove guardarla

Palermo-Catanzaro, come tutti i match di Serie B, è visibile su Sky (canale 251) e Dazn, su tutti i dispositivi (smartphone, tablet, smart tv, computer).

Palermo-Catanzaro, i precedenti

Sono 24 i precedenti tra le due squadre. La prima volta in Serie B nel 1936-1937, la categoria in cui la sfida si è disputata più volte. Cinque i confronti in Coppa Italia, mentre la prima volta in C è solo nel’84-’85. Nessun precedente in A. L’ultima gara assoluta è di due stagioni fa, in Serie C, ed è terminata 0-0. L’ultima volta in B è invece di ben 37 anni fa, l’1-0 del Palermo dell’85-’86. Sono solo due le vittorie giallorosse, mai in B, e undici i successi rosanero. Tanti i 0-0. Di seguito l’elenco completo.

Stagione 1936-1937 – Serie B: Palermo-Catanzaro 5-0

Stagione 1946-1947 – Serie B: Palermo-Catanzaro 2-1

Stagione 1960-1961 – Serie B: Palermo Catanzaro 0-0

Stagione 1963-1964 – Serie B: Palermo Catanzaro 0-0

Stagione 1964-1965 – Coppa Italia: Palermo-Catanzaro 4-3 d.t.s.

Stagione 1964-1965 – Serie B: Palermo Catanzaro 0-0

Stagione 1965-1966 – Serie B: Palermo Catanzaro 0-0

Stagione 1966-1967 – Serie B: Palermo Catanzaro 2-0

Stagione 1967-1968 – Serie B: Palermo Catanzaro 2-0

Stagione 1969-1970 – Coppa Italia: Palermo Catanzaro 1-1

Stagione 1970-1971 – Serie B: Palermo Catanzaro 1-1

Stagione 1971-1972 – Coppa Italia: Palermo Catanzaro 0-1

Stagione 1973-1974 – Serie B: Palermo Catanzaro 3-2

Stagione 1974-1975 – Serie B: Palermo Catanzaro 0-0

Stagione 1975-1976 – Serie B: Palermo Catanzaro 1-0

Stagione 1977-1978 – Coppa Italia: Palermo Catanzaro 1-0

Stagione 1977-1978 – Serie B: Palermo Catanzaro 1-1

Stagione 1981-1982 – Coppa Italia: Palermo Catanzaro 0-0

Stagione 1983-1984 – Serie B: Palermo Catanzaro 1-0

Stagione 1984-1985 – Serie C1: Palermo-Catanzaro 1-0

Stagione 1985-1986 – Serie B: Palermo-Catanzaro 1-0

Stagione 1990-1991 – Serie C1: Palermo-Catanzaro 0-0

Stagione 2020-2021 – Serie C: Palermo-Catanzaro 1-2

Stagione 2021-2022 – Serie C: Palermo-Catanzaro 0-0