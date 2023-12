Ospedale Locri, gli aggiornamenti dell’Assessore Calabrese: “si era pronti a chiudere, ma ora…”

StrettoWeb

“Continuo a lottare, come ho sempre fatto, con convinzione e determinazione per un ospedale funzionante e per una sanità giusta nella Locride. Anche nel ruolo di assessore regionale, quotidianamente, rivolgo l’attenzione massima nei confronti dell’ospedale della Locride. Grazie a tanto impegno e tante battaglie oggi si registra una situazione completamente diversa rispetto a quella di qualche anno fa quando e, lo ricordo a me stesso, si era in procinto di chiudere il nosocomio. Molto c’è ancora da fare, in potenziamento dei servizi e assunzione di personale, per raggiungere la normalità ed è per questo che non abbassiamo la guardia e affrontiamo la situazione con costante confronto e dialogo”. Lo afferma in una nota Giovanni Calabrese, assessore al lavoro e formazione professionale della Regione Calabria.

“Oggi a Reggio Calabria abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente Roberto Occhiuto, il direttore generale dell’Asp, Lucia Di Furia, il sindaco Giuseppe Falcomatá, nella qualità di presidente del Comitato sindaci Asp RC, il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, e i presidenti dell’Associazione e del Comitato dei sindaci della Locride, Vincenzo Maesano e Giorgio Imperitura”, ha aggiunto.