Orlandina Calcio, nuova dirigenza e nuova maglia. Con un ospite speciale: Simone Barone

Si terrà domenica 17 dicembre l’evento straordinario di presentazione della nuova maglia e della nuova dirigenza della A.S.D. Orlandina Calcio, con il ritorno alla presidenza dell’On. Massimo Romagnoli. Il ritorno di Romagnoli, già a capo della società in passato, ha segnato un capitolo di successi, riportando l’Orlandina Calcio in Serie D. Tra gli ospiti d’onore, è confermata la presenza di Simone Barone, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 ed ex giocatore di Serie A con il Palermo nel ruolo di centrocampista. Oggi, Barone è un allenatore di calcio di grande esperienza.

Un momento di enorme significato sarà la presentazione della Scuola Calcio Sociale di Capo d’Orlando, nata dalla collaborazione con l’ASD Tartarughino. Attiva da settembre con oltre 100 iscritti, la scuola promuove valori fondamentali di solidarietà, inclusione e rispetto, ed accoglie bambine, bambini e anche bambini con disabilità. Gli obiettivi della Scuola Calcio Sociale includono la promozione di valori di solidarietà, inclusione e rispetto, la creazione di una squadra locale, la crescita di giovani talenti e il rinnovato entusiasmo per il calcio nel comune di Capo d’Orlando.

L’evento sarà un’opportunità unica per conoscere da vicino l’impegno della società nell’educazione dei giovani attraverso lo sport. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, ospiti autorevoli, la nuova dirigenza e i giovani calciatori. Appuntamento domenica 17 dicembre 2023, alle ore 10:00, presso il CineTeatro Rosso di San Secondo, Via Andrea Doria,112A Capo d’Orlando, ME.