Oggi Jole Santelli avrebbe compiuto 55 anni: tanti i messaggi di auguri

StrettoWeb

Oggi, 28 dicembre, Jole Santelli avrebbe compiuto 55 anni. Santelli è stato il primo presidente donna della Regione Calabria ed è morta prematuramente 3 anni fa, il 15 ottobre 2020 a Cosenza quando aveva appena 51 anni. Ad ucciderla un male incurabile con cui lottava da tempo e che non le ha lasciato scampo.

Oggi sono tanti i messaggi di auguri che le vengono rivolti in occasione della ricorrenza del compleanno, a testimonianza di quanto abbia lasciato un grande ricordo per la sua azione politica particolarmente rivolta al buon senso, al pragmatismo e all’umanità dimostrata nei pochi mesi del suo mandato presidenziale.

Compleanno Jole Santelli, il post di Nino Spirlì

“28 dicembre – compleanno Jole. No, Non so perché, ma di questa Tua assenza fisica non so trovare un motivo accettabile. Manca tutto: dalle risate ai bronci, dalle complicità alle sfide, fino ai segreti. I nostri. Un’Amicizia diversa, fra noi. Diversa anche da tutte le altre nostre rispettive Amicizie. Con fiumi profondi e misteriosi di dipendenze alchemiche e spirituali: chi non sa, non ci capirà mai. Oggi avresti spento candeline e piluccato qualche porzioncina di torta: è l’unica differenza con la festa che starai facendo oltre questo velo che NON ci separa. Per Te, alla nostra Gente, sto preparando una sorpresa. Presto, molto presto, la riveleremo insieme. Sarà un altra possibilità che ci diamo per stare guancia a guancia, ogni giorno. Grazie, Jole, per avermi voluto – imposto – al Tuo fianco, nel sogno di cambiare questa terra di Calabria. Cambierà. Sì, dopo il nostro passaggio non può non farlo. Lo sta già facendo. Le scarpette bianche lasciano orme e segni profondi… E Roberto, più “composto” di noi, diversamente scomposti, continua e migliora… Buon compleanno, lì (e qui) dove sei. Oggi i miei passi e i miei respiri li dedico a Te. Oggi, riempi il petto con l’aria profumata di Calabria che Ti porto in dono. Sì, buona festa, Jole”. E’ questo il messaggio pubblicato su facebook da Nino Spirlì.

Compleanno Jole Santelli, il post dell’ Associazione

“Buon compleanno Jole. Il 28 dicembre è sempre stato un giorno speciale, felice com’eri di festeggiare il compleanno circondata dall’affetto di tutti. Ebbene, il prossimo venerdì 29 dicembre, al ristorante Fellini / Cosenza, spegneremo le candeline per te e sarà come averti lì con noi. Anche quest’anno, per celebrare il compleanno di Jole, abbiamo organizzato una serata di beneficienza a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Cosenza. L’ingresso costa 25 euro e i biglietti sono disponibili presso il Bar Cliv di via Monte Santo, 47 a Cosenza.

Con il ricavato della serata acquisteremo poltrone letto per i genitori che hanno necessità di trascorrere le notti in ospedale accanto ai loro bambini. Vi aspettiamo numerosi”. E’ questo il post dell’Associazione Jole Santelli.