L’offerta turistica di Reggio Calabria alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale

Si è conclusa con un grande successo la partecipazione della Camera di commercio di Reggio Calabria alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale – Bitesp, che si è tenuta a Venezia il 23 e il 24 novembre e on line il 30 novembre. L’evento di riferimento per gli operatori del turismo esperienziale e per gli specialisti dell’incoming ha visto protagonisti 9 operatori del territorio metropolitano che sono stati impegnati in circa 150 incontri b2b con buyers italiani e stranieri. L’Ente camerale, in partenariato con la Città metropolitana di Reggio Calabria, è stato presente con un proprio stand istituzionale per promuovere la conoscenza del territorio reggino e l’offerta turistica organizzata dagli operatori che aderiscono al progetto della stessa Camera “Reggio Calabria Welcome”, nonché per raccontare al grande pubblico le diverse esperienze culturali e outdoor, trekking e natura che si possono sperimentare visitando la punta dello stivale.

Ci sono stati due interventi nel corso della manifestazione: il primo relativo ai Borghi e Aggregazioni Turistiche nel corso del quale il Presidente dott. Antonino Tramontana ha illustrato il percorso del progetto Reggio Calabria Welcome, dalla sua costituzione all’aggregazione degli operatori turistici e degli enti territoriali, alle varie iniziative intraprese nel corso degli ultimi anni per valorizzare e far conoscere le peculiarità del nostro territorio; nel secondo intervento, dedicato all’Outdoor e Trekking, la guida escursionistica e ambientale del Parco nazionale dell’Aspromonte Roberta Eliodoro ha raccontato l’evoluzione dell’offerta turistica nell’ambito delle esperienza da fare all’aria aperta, con una puntuale presentazione del nostro territorio, dal mare alla montagna, senza tralasciare l’immenso patrimonio culturale legato alla Magna Grecia.

Nel pomeriggio del 23 novembre la Città metropolitana di Reggio Calabria, partner Istituzionale dell’Ente camerale in questa manifestazione e promotore di diverse iniziative congiunte di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, ha curato un evento di animazione territoriale con la presentazione e degustazione di prodotti dolciari tipici del territorio, riscuotendo grande attenzione da parte dei visitatori e dei buyers.

Le parole di Antonino Tramontana

“La partecipazione a Bitesp ci ha dato conferma sul percorso già intrapreso nel 2021 e nel 2022, con le azioni di promozione della destinazione Reggio Calabria, rivolta al mercato nazionale ed estero”, ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana. Il progetto Reggio Calabria Welcome è ormai consolidato, ed iniziative del genere fanno conoscere ed apprezzare ciò che offre di buono il nostro territorio, in tema di offerta turistica, di esperienze nel campo culturale, sportivo, enogastronomico. Il nostro impegno è finalizzato soprattutto a far sì che queste occasioni possano tradursi in concrete opportunità commerciali per le nostre imprese, per la stagione 2024, nonché a rafforzare la partnership pubblica per rendere sempre più fruibili le numerose risorse paesaggistiche e culturali custodite nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.