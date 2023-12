Nuovo look per il Porto di Catania, mega investimento per lo scalo siciliano

StrettoWeb

Nuovo look per il Porto di Catania. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha attivato ingenti risorse per incrementare e migliorare i servizi portuali. In tale ambito si colloca la gara pubblicata lo scorso 26 ottobre per attività generali rivolte all’utenza: un bando del valore complessivo di oltre 317 milioni di euro, in project financing, per dare un nuovo volto agli scali e garantire qualità e competitività. L’appalto prevede la concessione per 25 anni al fine di assicurare stabilità e continuità, con un ammortamento calcolato in base al Piano Economico Finanziario.

“È ora che il porto di Catania si apra ancora di più alla città e siamo pronti ad apprezzarlo nelle sue nuove vesti e viverlo appieno, come già avviene nelle grandi città di mare europee. Lo spostamento dei container e le altre progettualità dell’Authority, condivise con la nostra amministrazione, sono tappe essenziali di un percorso lungo e complesso, i cui primi risultati si vedranno già nel 2024”, evidenza il sindaco di Catania, Enrico Trantino.