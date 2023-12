“Non si tocchi il presepe a scuola”, la proposta di FdI al Senato

StrettoWeb

Giù le mani dal presepe nelle scuole: è in sostanza quanto chiede una proposta di legge depositata al Senato, prima firmataria Lavinia Mennuni di FdI.

Il provvedimento stabilisce che è vietato “impedire iniziative promosse da genitori, studenti o da competenti organi scolastici per proseguire attività legate alle tradizionali celebrazioni legate al Natale e alla Pasqua cristiana come il presepe, recite e altre manifestazioni“. Obiettivo: “ricordarne il loro profondo significato di umanità e il rapporto che le lega all’identità nazionale italiana“. Per i trasgressori scatterà «un procedimento disciplinare secondo le norme»