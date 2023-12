“New Mobility Messina”: al via la kermesse, che spettacolo sul Viale San Martino | FOTO

StrettoWeb

E’ iniziato questa sera e durerà sino a domenica 17 il “New Mobility Messina 2023″, manifestazione giunta alla seconda edizione sulla mobilità sostenibile e la sicurezza stradale che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni natalizie promosse dall’Amministrazione comunale. ATM Messina è stata incaricata di curare l’organizzazione dal socio unico Comune di Messina.

Numerose le iniziative, come l’allestimento di un’esposizione di mezzi elettrici lungo l’isola pedonale compresa tra il viale San Martino e piazza Cairoli. I visitatori possono ammirare e provare auto, moto, bici, scooter e monopattini elettrici, scoprendo tutti gli indiscussi vantaggi della mobilità del futuro.

L’obiettivo è quello di promuovere le tematiche della mobilità sostenibile e i progetti previsti per la città di Messina anche grazie ai fondi PNRR, che condurranno ad una vera e propria rivoluzione elettrica nel trasporto locale. Sarà l’occasione per parlare anche di sicurezza a 360 gradi.

Faro della manifestazione è la nuovissima monoposto di DS, che partecipa al Campionato del Mondo di Formula E, svelata qualche settimana fa in anteprima alla stampa e che per la prima volta sarà mostrata in pubblico proprio nella città dello Stretto, così come la Ducati che ha dato vita al Campionato del Mondo di Moto E. In esposizione ci saranno anche i nuovissimi bus elettrici di ATM Messina e i mezzi speciali delle Forze dell’ordine e delle Forze armate, presenti con stand dedicati. Molteplici le attività previste, come la decorazione di due auto in gara a cura degli alunni dell’Istituto Basile e del Liceo Seguenza. Nel corso della manifestazione saranno presenti rappresentanti di Cedac ed Evaluna, due associazioni che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne.