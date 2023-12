New Mobility Messina: 4 giorni di eventi in riva allo Stretto

StrettoWeb

Presentato a Palazzo Zanca il New Mobility Messina che si terrà in riva allo Stretto dal 14 al 17 dicembre. L’evento sulla mobilità sostenibile e la sicurezza si inserisce nell’ambito delle manifestazioni natalizie promosse dal Comune di Messina. L’obiettivo è quello di promuovere le tematiche della mobilità sostenibile e i progetti previsti per la città di Messina anche grazie ai fondi PNRR, che condurranno ad una vera e propria rivoluzione elettrica nel trasporto locale.

Faro della manifestazione sarà la nuovissima monoposto di DS, che partecipa al Campionato del Mondo di Formula E, svelata qualche settimana fa in anteprima alla stampa e che per la prima volta sarà mostrata in pubblico proprio nella città dello Stretto, così come la Ducati che ha dato vita al Campionato del Mondo di Moto E.