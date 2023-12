Natale a Reggio Calabria: che confusione, anche Cardia presenta richiesta di accesso agli atti

StrettoWeb

Poche illuminazioni, eventi zero, casette natalizie vuote, albero di Natale di Piazza Duomo allestito velocemente. Insomma, non è un grande Natale per Reggio Calabria, dove si respira poco il clima di festa e le polemiche incrociate la fanno da padrone.

Dopo la richiesta di accesso agli atti del consigliere comunale Armando Neri, anche il collega della Lega, Mario Cardia, adotta lo stesso procedimento segnalando “la mancata pubblicazione del sul sito del Comune del provvedimento di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico delle casette di legno allestite a piazza Duomo già dalla giornata del 6 dicembre scorso“. Cardia ha avanzato una richiesta di accesso agli atti per verificare il pieno rispetto dei “principi di legalità e trasparenza”.