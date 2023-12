Natale a Campo Calabro fra luminarie ed eventi di piazza

StrettoWeb

L’accensione della Natività riprodotta in un ologramma che illumina la facciata della chiesa di Santa Maria Maddalena ha inaugurato la sera dell’8 dicembre gli eventi natalizi del Comune di Campo Calabro. Centinaia di persone in piazza per il villaggio di Natale animato dall’Agesci e dall’Azione Cattolica hanno assistito all’evento al suono delle zampogne fra degustazione di crispelle e bevande calde offerte dalle associazioni ecclesiali al termine della Messa vespertina dell’Immacolata. Mentre le strade principali e le piazze delle altre chiese vengono progressivamente addobbate in queste ore con le tradizionali luminarie natalizie, prende il ritmo il susseguirsi degli eventi che animeranno sino al 6 gennaio il comune. Nel cartellone Campo Calabro in Festa Natale 23 predisposto dall’amministrazione a seguito di una manifestazione di interesse per le associazioni ed i gruppi , previsti il 10 dicembre la Pizza in Piazza offerta dall’Associazione Passione Civile , il 16 e 17 dicembre Natale al Forte , una due giorni che trasforma in villaggio di Natale la già magica location di Forte Pignatelli a cura delle Associazioni Sentieri Intrecciati e Greenlight . Anche il Parco verde con le installazioni natalizie ed il presepe sull’acqua di Passione Civile contribuisce a creare nel Comune il giusto clima natalizio.La Chiesa di Santa Maria Maddalena ospiterà sempre il 17 il Concerto di Natale della Banda Musicale di Reggio Calabria a cura della Congrega di S.Antonio e il 19 il tradizionale Concerto dell’Istituto Comprensivo Statale Campo-San Roberto. Al crepuscolo del 24 dicembre ritornano gli zampognari per le vie del paese con i suoni del natale calabrese e la tradizionale Befana della Congrega di S. Antonio chiuderà il 6 gennaio le festività.

Tutti gli eventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione delle singole associazioni ed alcune aziende con il Comune di Campo Calabro che oltre alle luminarie e alle installazioni luminose, la concessione gratuita di Forte Pignatelli e degli spazi si è fatta carico della comunicazione e della concessione di attrezzature necessarie oltrechè degli eventi a corollario di artisti di strada, zampognari e dei costi dei giocattoli per la Befana e delle proiezioni dei film per bambini. Impegnati nella realizzazione degli eventi ed il loro coordinamento il Vice Sindaco Giuseppe Barresi e le assessore Marina Giglietta per le attività natalizia del Centro Anziani e Alessandra Lofaro per i laboratori di lettura. Una collaborazione fra istituzioni ,agenzie educative e realtà del terzo settore– sottolinea il Sindaco Sandro Repaci- che rinsalda legami e costruisce alleanze nuove per l’educazione e la solidarietà fra persone. Non abbiamo altra strada ne altra prospettiva che lavorare assieme, perché questa è l’unica maniera di rinsaldare un tessuto sociale vivo e che ha necessità di cogliere queste occasioni per riconoscersi in una comune identità.