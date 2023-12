E’ morto il Giudice cosentino Giulia De Marco, moglie dell’ex Presidente della Camera Luciano Violante

StrettoWeb

Lutto nel mondo della Magistratura italiana. Si è spenta a Torino a 83 anni Giulia De Marco, tra le prime donne Giudici e moglie dell’ex Presidente della Camera Luciano Violante. Giulia era nata a Cosenza il 21 febbraio 1940, ma aveva diviso la sua carriera soprattutto al Nord Italia. Aveva iniziato come giudice minorile nel 1982, diventando poi Presidente del Tribunale dei Minori di Torino. Parentesi al Sud, a Brindisi, prima di tornare a Torino e occuparsi di infanzia. Lascia, oltre al marito, anche due figli.

Chi è Luciano Violante

Luciano Violante è una figura di spicco nella politica italiana, con una carriera che ha spaziato dalla magistratura alla scena politica nazionale. Nato nel 1941 in Etiopia, in un campo di concentramento dove il padre – giornalista comunista – era stato costretto ad emigrare, Violante ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico, distinguendosi per il suo impegno nella lotta alla corruzione e nella promozione della giustizia sociale.

Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, Violante intraprende la sua carriera nel mondo della Magistratura. Il suo impegno e la sua abilità lo portano rapidamente a ricoprire ruoli di rilievo. Nel corso degli anni, ha affrontato diverse inchieste importanti, contribuendo alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

La carriera di Violante prende una svolta significativa quando decide di entrare in politica. Nel 1983 viene eletto alla Camera dei Deputati con il Partito Comunista Italiano (PCI). Nel corso degli anni successivi, con la trasformazione del PCI nel Partito Democratico della Sinistra (PDS) e, infine, nel Partito Democratico (PD), Violante continua a giocare un ruolo di primo piano nella politica italiana. Tra il 1996 e il 2001, Luciano Violante assume la carica di Presidente della Camera dei Deputati, dimostrando la sua capacità di gestire gli affari legislativi con competenza e equità. Durante il suo mandato, si dedica all’approvazione di leggi cruciali per la modernizzazione del sistema giudiziario italiano e la lotta contro la corruzione.