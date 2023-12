Morte Rancilio: figlio piantonato in ospedale, verso formalizzazione accusa omicidio

StrettoWeb

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – E’ il figlio 35enne di Fiorenza Rancilio il sospettato numero uno della morte della donna di 73enne trovata, con un profonda ferita alla testa, nel suo appartamento in via Crocefisso, in pieno centro a Milano. I carabinieri, coordinati dalla pm Ilaria Perinu, stanno raccogliendo tutti gli elementi trovati nell’appartamento, ora sotto sequestro, per “formalizzare” le accuse ed emettere – “a breve” fanno sapere più fonti – il provvedimento di fermo per omicidio volontario nei confronti del giovane piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico di Milano.