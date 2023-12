Una siciliana spicca ai Mondiali di Karate in Serbia: Silvia Bonaccorso conquista 4 medaglie a Belgrado

StrettoWeb

Grande performance, ai Mondiali di Karate a Belgrado, in Serbia, per la giovane siciliana Silvia Bonaccorso. 22 anni, di Bronte, l’atleta ha primeggiato nel corso della competizione svoltasi tra il 23 e il 26 novembre, raggiungendo il podio per ben quattro volte e conquistando così diverse medaglie, per la precisione un Oro, un Argento, e due Bronzi.

Silvia Bonaccorso oggi è una ragazza, con alle spalle però tanti anni di allenamento, sin da piccola. Già a 6 anni, infatti, matura la sua passione per il Karate, andando avanti nonostante più di qualche resistenza familiare. E oggi, dopo oltre 15 anni, i tanti sacrifici hanno portato dei frutti.