Mo: Usa, ‘ritiro immediato Israele dopo guerra creerebbe un vuoto di sicurezza’

Washington, 6 dic. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti affermano che il ritiro immediato di Israele dopo la guerra creerebbe un ?vuoto di sicurezza?. Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha risposto così alle parole di Netanyahu, che ha affermato che Israele deve mantenere il controllo della sicurezza a Gaza dopo la guerra per garantire che l?enclave rimanga ?smilitarizzata?.

Il primo ministro israeliano ha anche respinto l’intervento di una forza internazionale, affermando che l’esercito israeliano è l’unico idoneo a questo compito. ?Non penso che sarebbe nell?interesse di nessuno ? né nell?interesse di Israele e né in quello del popolo palestinese ? che, dopo la fine delle principali operazioni di combattimento, Israele se ne vada e lasci un vuoto di sicurezza. Ci sarà un?illegalità dilagante all?interno di Gaza?, ha detto Miller.