Mo: soldati israeliani feriti da fuoco anticarro al confine con il Libano (2)

(Adnkronos) – Un missile anticarro lanciato dal Libano verso il territorio israeliano è atterrato vicino a Beit Hillel, ferendo quattro soldati. Sono stati segnalati tutti come feriti lievi e sono stati trasferiti in strutture mediche per ulteriori esami.

L’Idf ha risposto all’incendio attaccando obiettivi di Hezbollah in Libano.