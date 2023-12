Mo: Idf colpisce una cellula terroristica di Hezbollah in Libano

StrettoWeb

Tel Aviv, 18 dic. (Adnkronos) – Un jet dell’Idf ha colpito infrastrutture terroristiche di Hezbollah in territorio libanese. Lo ha riferito l’Idf, precisando che l’aereo ha preso di mira anche una cellula terroristica in Libano che aveva tentato di lanciare un missile anticarro su Israele.

Il portavoce dell’esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha ribadito che l’Idf continuerà ad adottare le misure necessarie per proteggere i cittadini israeliani da Hezbollah, che, “dal massacro di Hamas del 7 ottobre, ha aumentato i suoi attacchi contro Israele lanciando razzi, missili e droni, uccidendo civili e soldati israeliani e causando lo sfollamento di oltre 80.000 israeliani dalle loro case nel nord”.