Mo: Fratoianni, ‘a Gaza carneficina, serve cessate il fuoco duraturo’

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Serve un’azione politica che parta da un cessate il fuoco duraturo. A Gaza siamo di fronte a una carneficina che non finisce più”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine della marcia straordinaria per la pace tra Santa Maria degli Angeli ed Assisi.

“Vale per l’Ucraina, e vale in queste settimane -prosegue il leader di Si- per la Palestina e per Gaza. Tutti abbiamo condannato senza appello e senza tentennamenti gli atti terroristici di Hamas ma la punizione collettiva che si sta sviluppando su Gaza deve fermarsi adesso. Perché senza una prospettiva di pace stabile che restituisca l’idea di due popoli e due Stati non c’è sicurezza per Israele e per quel popolo e non c’è libertà e sicurezza per quello palestinese. Sono a questa marcia straordinaria, come in tutte le edizioni della marcia che ci sono state finora, perché penso che in un mondo in cui la guerra torna a farsi l’orizzonte perfino naturale per la soluzione dei conflitti l’impegno per la pace è prioritario”.