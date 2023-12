Mo: 50 persone sarebbero ancora sotto le macerie a Jabalia

StrettoWeb

Gaza, 18 dic. (Adnkronos) – Sarebbero almeno 50 le persone sotto le macerie di un edificio nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, colpito ieri in un raid di Israele. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che 90 persone sono state uccise nell’attacco. La protezione civile palestinese non è in grado di raggiungere il zona.

Le forze israeliane stanno prendendo di mira Jabalia da due settimane, carri armati circondano il campo da più direzioni. Gli attacchi aerei si sono intensificati nella zona ieri sera.