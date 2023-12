Il Ministro Zangrillo a Villa San Giovanni, da Forza Italia esultano: “che sia da traino per il rilancio della città”

StrettoWeb

Il coordinatore cittadino di Forza Italia Daniele Siclari ed il Vice coordinatore vicario Domenico De Marco esprimono massima soddisfazione “per quanto di importante è avvenuto in Città in questo fine settimana appena trascorso”. Una due giorni caratterizzata dalla presenza dell’Onorevole e neo Coordinatore Regionale del partito azzurro, Francesco Cannizzaro, che ha accompagnato il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in una visita lungo il territorio villese. “Incontro – si legge nella nota dei due – arricchito anche dall’incontro istituzionale presso l’istituto alberghiero di Villa San Giovanni per poi, nella giornata di sabato scorso”, indire “una conferenza stampa assieme ai consiglieri comunali di Forza Italia, alla presenza di ex amministratori villesi e di tantissimi rappresentanti delle istituzioni dell’area dello Stretto, nella quale è stata annunciata ufficialmente la data del G7 del commercio che si terrà nella nostra Città il 16 e 17 luglio 2024”.

“Tutto ciò – proseguono con soddisfazione Siclari e De Marco – rappresenta il concretizzarsi di un serio impegno del nostro partito anche a livello locale che, in modo concreto, così come sempre affermato nelle sedi istituzionali, vede Forza Italia in prima linea nel rilanciare delle azioni sul territorio che siano da traino per il rilancio dell’immagine della nostra Città in un momento storico assolutamente favorevole, visto l’interessamento e l’inserimento nell’agenda politica del governo di centro destra di Villa San Giovanni negli obiettivi infrastrutturali più importanti che potrebbero iniziare a concretizzarsi sin dal prossimo anno”.

“E da qui l’esortazione da parte nostra affinché l’importante e costante impegno dell’Onorevole Cannizzaro anche in considerazione della sinergia con il governo regionale, magistralmente guidato dall’On. Roberto Occhiuto, siano da stimolo per dimostrare tutti noi, iscritti e simpatizzanti di Forza Italia, quella maturità politica che possa essere all’altezza del compito assegnato in un momento politico che vede Villa San Giovanni e l’intera area dello stretto baricentrica negli interessi del territorio nazionale, con la realizzazione del Ponte quale futuro volano di sviluppo e di crescita”, si legge ancora.

“Ci auguriamo, ancora una volta, che la Città si faccia trovare pronta e preparata a questi eventi e che chi oggi guida i processi amministrativi locali possa riconoscere realmente il nostro lavoro fatto e guardare senza pregiudizio tutto ciò che di positivo il governo nazionale e regionale sta facendo per la Città di Villa San Giovanni. Noi dal canto nostro, agiremo con maggiore slancio e fiducia in futuro nella consapevolezza che solo attraverso un vero e concreto coinvolgimento sui temi fondamentali del territorio con tutte le forze politiche presenti in Città e tutti i portatori d’interesse si potranno realmente raggiungere quegli obiettivi di crescita e sviluppo del territorio che ognuno di Noi si è prefisso nel momento in cui si è proposto alla guida del territorio”.

“Questa – si chiude la nota – dovrebbe essere la linea guida di una concreta attività politica e istituzionale, fuori e dentro Palazzo San Giovanni, nella consapevolezza che saremo sempre pronti al dialogo nonostante è evidente sino ad oggi, e gli ultimi provvedimenti amministrativi del governo del territorio lo stanno dimostrando, che non vi sia una chiara volontà di coinvolgimento del governo locale anche a noi partito di minoranza consiliare. Ci auguriamo un vero cambio di rotta nel 2024, lo auguriamo per il bene della nostra Città che dev’essere amministrata con grande senso di responsabilità in un momento storico probabilmente irripetibile”.