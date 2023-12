StrettoWeb

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Solidarietà e vicinanza ad Alessia Lautone per la brutale aggressione che ha ricevuto. Le istituzioni e la politica, da ogni parte e di ogni colore, intervenga affinché certi episodi non accadano mai più”. Così in una nota Piero Fassino, del Pd.