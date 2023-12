Migranti, Piantedosi in Calabria: “l’Europa guarda con favore all’intesa Italia-Albania”

StrettoWeb

“E’ positivo il coinvolgimento di Paesi extra Ue perché è un esperimento, un’innovazione di cui l’Italia si rende protagonista. Oggi avremo un importante appuntamento in Consiglio dei ministri su questo”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Catanzaro, parlando dell’intesa tra Italia e Albania in tema di migranti. “L’Europa guarda con favore e come è stato detto non c’è nessuna contrarietà secondo il diritto internazionale ed il diritto europeo. E’ un progetto che stiamo componendo quindi ci fa piacere che l’Europa guardi con interesse a questo progetto italiano”, conclude Piantedosi.

Migranti, Piantedosi: “nei prossimi giorni ci saranno appuntamenti a Bruxelles”

Il Ministro Matteo Piantedosi ha parlato dell’esito della riunione del gruppo di Berlino sui migranti svoltosi ieri sera a Bruxelles: “la discussione si è articolata su molti punti che riguardano un bilanciamento tra quella che è la vocazione di tutti di essere attenti a quelli che sono gli elementi di dignità delle persone, di rispetto dei diritti umani ma intransigenti su quello che è il contrasto ai traffici di esseri umani. Sono molto fiducioso. Nei prossimi giorni ci saranno appuntamenti a Bruxelles che faranno sintesi di quello che abbiamo detto. Ho registrato un clima positivo, di grande convergenza”.