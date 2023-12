Il presidente Metsola all’Università di Palermo ricorda Giulia Cecchettin

StrettoWeb

“In questo momento non posso fare a meno di pensare a Giulia Cecchettin, una studentessa come voi, una giovane donna brillante la cui vita è stata stroncata nel più brutale dei modi”, è quanto ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, nel suo discorso, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Palermo, nello stesso giorno dei funerali della giovane vittima di femminicidio.

“Nessuna parola di conforto potrà mai riportarla indietro. Dobbiamo fare di più per le donne. Oggi migliaia di persone si sono riunite in un abbraccio che non ha confini. E vi invito tutti a ricordarla non in un momento di silenzio, ma in un momento di rumore, con un applauso così forte da arrivare fino a Padova”, evidenza Metsola.